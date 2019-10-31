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تعيين العميد خالد اليحياوي مديرا عاما للإدارة العامة للأمن الرئاسي

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - أمر سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين العميد خالد اليحياوي مديرا عاما للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية خلفا للعميد رؤوف مرادع وفق وفق ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للإدارة المعنية على الفايسبوك.


العميد خالد اليحياوي تلقى تكوينا عسكريا بالأكاديمية العسكرية من سنة 1993 إلى سنة 1997 ، كما تلقى تكوينا بمدرسة تكوين الإطارات العليا بالأمن الوطني بصلامبو من سنة 1997 إلى سنة 1998 وباشر مهامه سنة 1998 بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ثم التحق بالفوج الوطني لمكافحة الارهاب بالأمن الوطني "BAT" من سنة 2007 الى سنة 2011 وعاد سنة 2011 من جديد الى الادارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث شارك في العديد من التربصات بتونس وخارج أرض الوطن صلب اختصاصه "القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب" هذا وقد تدرج في المهام وآخرها مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة "GIP" إلى حدود يوم 31 أكتوبر 2019 .




  
  
     
  
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