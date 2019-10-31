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محمد بن سالم : الغنوشي و غيره من عرّابي التوافق ليسوا مؤهلين لرئاسة الحكومة

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - اعتبر القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم أن المرحلة الحالية بعد الانتخابات افرزت انحيازا للأحزاب الثورية و بالتالي فإن الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مثل راشد الغنوشي و غيره من عرّابي التوافق مع نداء تونس من داخل النهضة لا يجب ان يقودوا المرحلة القادمة و تطرح اسماؤهم لرئاسة الحكومة .

و اضاف محمد بن سالم لدى استضافته في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي أنه لا يعارض ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة و العمل مع حركة الشعب و التيار الديمقراطي و تحيا تونس و ائتلاف الكرامة و غيرها من القوى المنحازة للثورة .


الفيديو: الدقيقة 22

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 191903

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 14h 46m |           
Mais qu'est-ce qu'il dit, ce n'est pas le moment ...

Amir1  ()  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 14h 41m |           
التوافق عند محمد بن سالم هو الإتفاق الذي وقع بين الغنوشي والسبسي
والذي لولاه لكان الوضع امرا آخر يصعب تصوره
وكأن ما يجب أن يحصل بين القوى الجديدة ليس توافقا...بل لعله أصعب
مما حصل بين العجوزين المحنكين...وأصعب بكثير...على النهضة بالخصوص
قد يكون بن سالم يفهم أكثر في المزادات أكثر من فهمه في السياسة

Karimyousef  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 14h 40m |           
Bien sûr qu'il raison Mr bensalem, c'est du grand n'importe quoi cette idée absurde de proposer Ghannouchi comme premier ministre.l'evoquer même comme une simple hypothèse c'est déjà grotesque.cela ne facilite pas a assainir le climat politique dans le pays,au contraire ça crispe tout le monde

Hassen  ()  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 14h 37m |           
C'est bizarre cette réaction

Malgré que je ne suis pas pour la rentrée de Gannouchi dans le gouvernement, vu qu'il devait rester plutôt un symbole et un guide, mais je trouve les termes employés par si Ben Salem sont mal choisis voir mal déplacés

Karimyousef  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 14h 36m |           
Bien sûr il a raison, c'estdu grand n'importe quoi



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