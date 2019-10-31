محمد بن سالم : الغنوشي و غيره من عرّابي التوافق ليسوا مؤهلين لرئاسة الحكومة

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- اعتبر القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم أن المرحلة الحالية بعد الانتخابات افرزت انحيازا للأحزاب الثورية و بالتالي فإن الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مثل راشد الغنوشي و غيره من عرّابي التوافق مع نداء تونس من داخل النهضة لا يجب ان يقودوا المرحلة القادمة و تطرح اسماؤهم لرئاسة الحكومة .و اضاف محمد بن سالم لدى استضافته في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي أنه لا يعارض ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة و العمل مع حركة الشعب و التيار الديمقراطي و تحيا تونس و ائتلاف الكرامة و غيرها من القوى المنحازة للثورة .