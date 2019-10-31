نبذة عن نادية عكاشة المستشارة القانونية لقيس سعيد

Jeudi 31 Octobre 2019



نادية عكاشة التي عينت يوم الأربعاء 30 أكتوبر ضمن فريق ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد كمستشارة للشؤون القانونية هي دكتورة في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار.ووفق صفحتها بموقع جامعة تونس الدولية نادية عكاشة هي باحثة في معهد 'ماكس بلانك' للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ. وهي مهتمة بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي.ناقشت نادية عكاشة أطروحة دكتوراه بشأن السلطة المعيارية للقضاء، وتابعت عكاشة العملية الانتقالية في تونس من خلال كونها المحللة القانونية الوطنية لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس سنة 2011 ومستشارة لبعثة المساعدة الانتخابية للاتحاد الأوروبي سنة 2014.