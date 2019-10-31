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السيرة الذّاتية لمحمد صالح الحامدي

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء تعيين الجنرال محمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، خلفا للأميرال كمال العكروت.

وكان محمد صالح الحامدي رئيس أركان القوات البرية ورئيس القوات البرية التونسية بين 9 جويلية 2013 و23 جويلية سنة 2014، حيث خلف الجنرال رشيد عمار الذي تقاعد في 25 جوان 2013 إثر بلوغه سن التقاعد.



تخرج محمد صالح الحامدي سنة 1978 من الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد ضمن دورة صلاح الدين الايوبي، شعبة كل الاسلحة.

كما اضطلع محمد صالح الحامدي بمجموعة من المهام القيادية في المؤسسة العسكرية من بينها على وجه الخصوص خطة آمر المدرسة الحربية العليا خلال سنتي 2008 و2009، وآمر فيلق القوات الخاصة.

كما كان الحامدي يشغل خطة آمر اللواء الأول مشاة ميكانيكية في قابس وذلك خلال سنتي 2010 و2011 قبل أن يكلف بخطة ملحق عسكري بحري وجوي في العاصمة الليبية طرابلس.


  
  
     
  
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