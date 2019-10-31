نبذة عن طارق بالطيب مدير الديوان الرئاسي

Jeudi 31 Octobre 2019



قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين سفير تونس في طهران طارق بالطيب في منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية حسب التشكيلة التي تم الكشف عنها مساء اليوم في وفي مايلي نبذة عن مسيرته المهنية.عين طارق بالطيب وهو دبلوماسي سابق في منصب سفير تونس في طهران في 24 أكتوبر 2018.وسبق للدبلوماسي طارق بالطيب أن أشرف على البعثات الدبلوماسية التونسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وليبيا وإندونيسيا.كما أشرف خلال الأعوام الماضية على إدارة ملف العلاقات مع ليبيا، وكلف بترؤس الوفود التونسية في الاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة الليبية.كما رافق وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي في زيارات عمل، خاصة إلى طرابلس وبنغازي وطبرق.