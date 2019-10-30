تدشين مصنع ألماني جديد بالقطب الصناعي بالفجة

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بالقطب الصناعي " نيوبارك " الفجة بولاية منوبة على موكب تدشين مصنع ألماني جديد Gruner متخصص في تصنيع معدات وتجهيزات الكترونية التابع للمجمع الألماني" GRUNER AG الناشط في مجال مكونات السيارات والشبكة الذكية للطاقة.
وقد حضر موكب تدشين الوحدة الصناعية والية منوبة رجاء الطرابلسي والرئيس المدير العام شركة GRUNER Tunisie Edward Spreitzer" ورئيس الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة إبراهيم الدباش وممثل عن السفارة الألمانية بتونس Carsten Meyer –Wiefhausen.
وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية قطاع الصناعات الإلكترونية لما توفره من يد عاملة مختصة وتنمية جهوية ومساهمتها الفعالة في الرفع من قيمة الصادرات المعملية مشيرا أن هذا القطاع منخرط في الصناعة الذكية والمتطورة ويعتمد على الابتكار والتجديد.
وشدد سليم الفرياني على ضرورة تطوير النسيج الصناعي والاعتماد على المحتوى التكنولوجي الرفيع وخلق جيل جديد من مؤسسات صناعية منخرطة في الصناعة الذكية Industrie 4.0 وذلك بهدف مواجهة المنافسة الخارجية الشرسة واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين.
تجدر الإشارة أن الوحدة الألمانية GRUNER TUNISIE متواجدة بالقطب الصناعي الفجة من ولاية منوبة التابع للقطب التكنولوجي المنستير -الفجة هي مصدرة كليا وناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية تم إنجازها بجملة استثمارات تقدر بحوالي 10 مليون دينار وتوفر 400 موطن شغل.
وتجدر الإشارة ان المصانع التى دخلت طور الانتاج وفرت 1000 موطن شغل إضافة إلى دخول عدد من المؤسسات في طور متقدم من الإنجاز بالمنطقة اواخر شهر اوت 2020 ستوفر ما يقارب 6000 موطن شغل
وقد حضر موكب تدشين الوحدة الصناعية والية منوبة رجاء الطرابلسي والرئيس المدير العام شركة GRUNER Tunisie Edward Spreitzer" ورئيس الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة إبراهيم الدباش وممثل عن السفارة الألمانية بتونس Carsten Meyer –Wiefhausen.
وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية قطاع الصناعات الإلكترونية لما توفره من يد عاملة مختصة وتنمية جهوية ومساهمتها الفعالة في الرفع من قيمة الصادرات المعملية مشيرا أن هذا القطاع منخرط في الصناعة الذكية والمتطورة ويعتمد على الابتكار والتجديد.
وشدد سليم الفرياني على ضرورة تطوير النسيج الصناعي والاعتماد على المحتوى التكنولوجي الرفيع وخلق جيل جديد من مؤسسات صناعية منخرطة في الصناعة الذكية Industrie 4.0 وذلك بهدف مواجهة المنافسة الخارجية الشرسة واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين.
تجدر الإشارة أن الوحدة الألمانية GRUNER TUNISIE متواجدة بالقطب الصناعي الفجة من ولاية منوبة التابع للقطب التكنولوجي المنستير -الفجة هي مصدرة كليا وناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية تم إنجازها بجملة استثمارات تقدر بحوالي 10 مليون دينار وتوفر 400 موطن شغل.
وتجدر الإشارة ان المصانع التى دخلت طور الانتاج وفرت 1000 موطن شغل إضافة إلى دخول عدد من المؤسسات في طور متقدم من الإنجاز بالمنطقة اواخر شهر اوت 2020 ستوفر ما يقارب 6000 موطن شغل
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