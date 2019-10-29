لطفي المرايحي: قيس سعيد رافض لفكرة حكومة الرئيس ويعتبرها مناهضة للدستور

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- كشف رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في مداخلة عبر امواج راديو ماد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض ما يعرف بحكومة الرئيس التي دعا اليها حزب حركة الشعب.وقال لطفي المرايحي " الرئيس سعيد اكد ان الفكرة غير مقبولة وغير عملية ومخالفة للنظام السياسي مشيرا بانه شخصية جامعة".وتابع المرايحي " قيس سعيد رفض الامر لانه يرفض خرق الدستور وحتى لا يعيد اخطاء الباجي قائد السبسي وما حصل من تجاوزات للدستور في عهده".وقال المرايحي ان شرعية الرئيس تتمثل اساسا في الدعم الشعبي الذي يدفعه لتقديم مبادرات".