Mardi 29 Octobre 2019
أفادت اذاعة موزاييك استنادا لمصادر موثوقة أنّ رئاسة الجمهورية طلبت رسميا من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء عملية تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية.
وعلم نفس المصدر في هذا السياق، أنّ رئاسة الحكومة وافقت رسميا على الطلب الذي توجهت به رئاسة الجمهورية وأصدرت إذنا رسميا للشروع قريبا في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.
وعلم نفس المصدر في هذا السياق، أنّ رئاسة الحكومة وافقت رسميا على الطلب الذي توجهت به رئاسة الجمهورية وأصدرت إذنا رسميا للشروع قريبا في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.
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Par:abouhamza (Tunisia )
Sur: رئاسة الجمهورية تطلب إجراء تدقيق مالي لمختلف دوائرها الإدارية