سمير الوافي : الزبيدي أكثر وزير شلّك الدولة وخرج من الباب الصغير

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- رحّب الثلاثاء 29 أكتوبر، الإعلامي سمير الوافي بقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي اتخذه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية والمتعلّق إقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.وقال الوافي " الزبيدي أكثر وزير شلك الدولة التونسية...إستعمل أسرار أمنها القومي في حملته الانتخابية لمحاربة منافسيه ولم يحترم منصبه الحساس ولا الدولة التي تستأمنه على أخطر أسرارها".وأضاف الوافي منتقدا الزبيدي "كانت أغلب تصريحاته عن الجيش متهورة ولم تلتزم بواجب التحفظ فيما يخص إمكانيات الجيش...وفي أزمة إختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي لم يكن موفقا في إدارة تلك الأزمة وتحدث عن عدم إمتلاك رادارات حدودية معريا إمكانيات الجيش".وأشار إلى أن آخر هفوات الزبيدي رفضه حضور المجالس الوزارية حتى المصيرية منها "مثل الجلسة الأخيرة حول كارثة الفيضانات والأسباب صبيانية" وعلّق قائلا " الزبيدي خرج من الباب الصغير...بإقالة موضوعية مهينة جدا".