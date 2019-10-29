سمير الوافي : الزبيدي أكثر وزير شلّك الدولة وخرج من الباب الصغير

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - رحّب الثلاثاء 29 أكتوبر، الإعلامي سمير الوافي بقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي اتخذه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية والمتعلّق إقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
وقال الوافي " الزبيدي أكثر وزير شلك الدولة التونسية...إستعمل أسرار أمنها القومي في حملته الانتخابية لمحاربة منافسيه ولم يحترم منصبه الحساس ولا الدولة التي تستأمنه على أخطر أسرارها".
وأضاف الوافي منتقدا الزبيدي "كانت أغلب تصريحاته عن الجيش متهورة ولم تلتزم بواجب التحفظ فيما يخص إمكانيات الجيش...وفي أزمة إختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي لم يكن موفقا في إدارة تلك الأزمة وتحدث عن عدم إمتلاك رادارات حدودية معريا إمكانيات الجيش".
وأشار إلى أن آخر هفوات الزبيدي رفضه حضور المجالس الوزارية حتى المصيرية منها "مثل الجلسة الأخيرة حول كارثة الفيضانات والأسباب صبيانية" وعلّق قائلا " الزبيدي خرج من الباب الصغير...بإقالة موضوعية مهينة جدا".
وقال الوافي " الزبيدي أكثر وزير شلك الدولة التونسية...إستعمل أسرار أمنها القومي في حملته الانتخابية لمحاربة منافسيه ولم يحترم منصبه الحساس ولا الدولة التي تستأمنه على أخطر أسرارها".
وأضاف الوافي منتقدا الزبيدي "كانت أغلب تصريحاته عن الجيش متهورة ولم تلتزم بواجب التحفظ فيما يخص إمكانيات الجيش...وفي أزمة إختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي لم يكن موفقا في إدارة تلك الأزمة وتحدث عن عدم إمتلاك رادارات حدودية معريا إمكانيات الجيش".
وأشار إلى أن آخر هفوات الزبيدي رفضه حضور المجالس الوزارية حتى المصيرية منها "مثل الجلسة الأخيرة حول كارثة الفيضانات والأسباب صبيانية" وعلّق قائلا " الزبيدي خرج من الباب الصغير...بإقالة موضوعية مهينة جدا".
En continu
- 13:05 لا كساد عند اعلام الفساد
- Hier 20:54 آلو عبير.. معك ''الخوانجية''.. حياة
- Hier 18:29 الكرونيكيرات و الشعوذة الإعلامية
- Hier 18:26 رئيس الجمهورية يستقبل لطفي المرايحي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:55
|17:28
|15:03
|12:10
|06:40
|05:12
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
(283 026) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 632) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 384) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 628) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 535) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 942) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 622) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 489) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 617) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 700) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 008) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 71 215) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 037) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 749) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 800) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 698) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 66 675) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 092) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 65 002) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 512) خطير جدا.. C'est très grave
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:الحريري يعلن استقالته بعد الوصول لـ''طريق مسدود''