Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - MALAKOUN KANA YAHOUANI  

برهان بسيّس يكشف: وفد شبابي تونسي يزور اسرائيل و موظفة تونسية بالبرلمان الأوربي هي من تقوم بمهمة التنسيق العام للزيارة

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
باب نات - كتب الاعلامي برهان بسيّس السبت 26 أكتوبر تدوينة كشف فيها أن وفد شبابي تونسي سيزور اسرائيل الأحد وسيؤدي زيارة لعديد المؤسسات الاسرائيلية على راسها الكنيست ضمن برنامج أوروبي للسلام.

وقال برهان بسيس أن موظفة تونسية في البرلمان الأوروبي قامت بالتنسيق العام للزيارة وأن السفارة الألمانية بتونس ستقوم باسناد تأشيرات الدخول الى اسرائيل.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملة:

"تنطلق الأحد 27 أكتوبر 2019 رحلة وفد شبابي تونسي من بروكسيل الي تل أبيب في إطار برنامج سلام شبابي بإشراف البرلمان الأوربي.... سيكون للوفد الشبابي التونسي زيارة لعديد المؤسسات الاسرائيلية ومنها الكنيست.... موظفة تونسية بالبرلمان الأوربي هي من تقوم بمهمة التنسيق العام للزيارة... والسفارة الألمانية بتونس هي من قامت بتنسيق عملية إسناد تأشيرات الدخول إلى إسرائيل....
نمدكم بالتفاصيل لاحقا... رحلة سعيدة... وشكرا على حسن الاهتمام"

  
  
     
  
rtt-67ddb568ca717e0ad2e4b459b5b04859-2019-10-27 11:26:07






2 de 2 commentaires pour l'article 191659

RIADH  (France)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 12h 02m |           
@karimyoussef oui pas de soucis, un pays qui a bombardé la Tunisie en 85 et a tué des tunisiens et des palestiniens sans même s’en excuser, sans parler de sa politique coloniale, sans parler du racisme envers les arabes, pas de soucis de visiter et normaliser avec et si nécessaire de le défendre...D’après toi bien sûr ....

Karimyousef  (France)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 11h 33m |           
Où est le problème des dizaines de milliers de palestiniens se rendent quotidiennement en Israël sans pour autant que cela pose un souci.
Ce n'est pas parce qu'on visite un pays qu'on approuve totalement sa politique.
On peut se rendre aux Etats Unis sans pour autant être d'accord avec la politique de Trump.



En continu

الأحد 27 أكتوبر 2019 | 28 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:30 15:04 12:10 06:38 05:11
19°
 23° % 68 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
23°-1824°-1724°-1724°-1722°-17
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572174370|191659 1312|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires