Dimanche 27 Octobre 2019
باب نات - كتب الاعلامي برهان بسيّس السبت 26 أكتوبر تدوينة كشف فيها أن وفد شبابي تونسي سيزور اسرائيل الأحد وسيؤدي زيارة لعديد المؤسسات الاسرائيلية على راسها الكنيست ضمن برنامج أوروبي للسلام.
وقال برهان بسيس أن موظفة تونسية في البرلمان الأوروبي قامت بالتنسيق العام للزيارة وأن السفارة الألمانية بتونس ستقوم باسناد تأشيرات الدخول الى اسرائيل.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملة:
"تنطلق الأحد 27 أكتوبر 2019 رحلة وفد شبابي تونسي من بروكسيل الي تل أبيب في إطار برنامج سلام شبابي بإشراف البرلمان الأوربي.... سيكون للوفد الشبابي التونسي زيارة لعديد المؤسسات الاسرائيلية ومنها الكنيست.... موظفة تونسية بالبرلمان الأوربي هي من تقوم بمهمة التنسيق العام للزيارة... والسفارة الألمانية بتونس هي من قامت بتنسيق عملية إسناد تأشيرات الدخول إلى إسرائيل....
نمدكم بالتفاصيل لاحقا... رحلة سعيدة... وشكرا على حسن الاهتمام"
وقال برهان بسيس أن موظفة تونسية في البرلمان الأوروبي قامت بالتنسيق العام للزيارة وأن السفارة الألمانية بتونس ستقوم باسناد تأشيرات الدخول الى اسرائيل.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملة:
"تنطلق الأحد 27 أكتوبر 2019 رحلة وفد شبابي تونسي من بروكسيل الي تل أبيب في إطار برنامج سلام شبابي بإشراف البرلمان الأوربي.... سيكون للوفد الشبابي التونسي زيارة لعديد المؤسسات الاسرائيلية ومنها الكنيست.... موظفة تونسية بالبرلمان الأوربي هي من تقوم بمهمة التنسيق العام للزيارة... والسفارة الألمانية بتونس هي من قامت بتنسيق عملية إسناد تأشيرات الدخول إلى إسرائيل....
نمدكم بالتفاصيل لاحقا... رحلة سعيدة... وشكرا على حسن الاهتمام"
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Par:RIADH (France )
Sur: برهان بسيّس يكشف: وفد شبابي تونسي يزور اسرائيل و موظفة تونسية بالبرلمان الأوربي هي من تقوم بمهمة التنسيق العام للزيارة