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استرجاع 134 هك من الأراضي الدّولية الفلاحية بمعتمدية زرمدين

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالمنستير أمس الإربعاء 23 أكتوبر 2019 عقارا دوليا فلاحيا يمسح قرابة 134 هكتار يتمثل في أرض بيضاء فلاحية صالحة للزراعات الكبرى كائنة بعمادة منزل حياة معتمدية زرمدين من ولاية المنستير.

وقد تمّ استرجاع العقار المذكور على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي المنستير بسبب مخالفة الشروط التعاقدية وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السّلط الأمنية .


وقد تعهدت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بالعقار المذكور للتسريع في إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية وفق الطرق الادارية والقانونية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية المنستير قد تمكنت من استرداد حوالي 1000 هك من الأراضي الدّولية منذ انطلاق الحملة الوطنية لاسترجاع أراضي الدّولة المستولى عليها بدون صفة شرعية.

  
  
     
  
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