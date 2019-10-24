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العلوي لقيادي في حركة الشعب: احذر أن تقولها ثانية لسنا تُبّعا... التابعون للمحاور الإقليمية يعرفون أنفسهم جيدا ولسنا منهم

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - حذر القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة الزيتونة قيادات حركة الشعب من مواصلة التهجم على ائتلاف الكرامة ووصفها بالتبع للنهضة.
وقال العلوي " نحن من دقعنا حركة النهضة الى تغيير خطابها واعادتها للصف الثوري بعد ان توافقت في السابق مع النظام القديم.
وتابع العلوي للقيادي في حركة الشعب" احذر أن تقولها ثانية لسنا تُبعا التابعون للمحاور الإقليمية يعرفون أنفسهم جيدا ولسنا منهم"



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191497

3azizou  (Tunisia)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 09h 14m |           
اسد نا شاء الله

IndependentMen  (Tunisia)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 08h 35m |           
ردها ان استطعت ....



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