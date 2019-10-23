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صورة اليوم: تونس التسامح والتعايش السلمي بين الأديان

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - انعقدت الأربعاء 23 أكتوبر الجلسة العامة الممتازة لآداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد اليمين الدستورية وقد حضر الجلسة عديد الشخصيات من وزراء ونواب وسفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية.
كما حضر الجلسة كبير أحبار يهود تونس ورئيس الأساقفة بتونس اللذان جلسا إلى جانب مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في صورة أثارت عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك حيث اعتبرها النشطاء تجسّد التسامح والتعايش السلمي بين الأديان في تونس.



يُذكر أن قيس سعيّد هو رابع رئيس للجمهورية التونسية بعد الثورة (الثاني في الجمهورية الثانية) وسابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957، بعد كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزّع ومنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي ومحمد الناصر.

  
  
     
  
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