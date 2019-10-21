غدا انطلاق الدورة الرابعة للقافلة الوطنية للتربية على الاستهلاك بالوسط المدرسي

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - في أطار ترشيد السلوك الاستهلاكي، تنطلق الدورة الرابعة للقافلة الوطنية للتربية على الاستهلاك بالوسط المدرسي وذلك يوم غد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 بالمدرسة الابتدائية هنشير الجديدي بمعتمدية الناظور ولاية زغوان.
تندرج هذه القافلة في إطار اتفاقية بين المعهد الوطني للاستهلاك ووزارة التربية هدفها تربية الأطفال وتنمية الاستهلاك الصحي والسليم وتعزيز التوعية الصحية في مجال سلامة الغذاء والتأشير الغذائي والتثقيف الاستهلاكي في مجال الألعاب والأدوات المدرسية والهواتف الجوالة والتحسيس والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل بناء جسم سليم.
تندرج هذه القافلة في إطار اتفاقية بين المعهد الوطني للاستهلاك ووزارة التربية هدفها تربية الأطفال وتنمية الاستهلاك الصحي والسليم وتعزيز التوعية الصحية في مجال سلامة الغذاء والتأشير الغذائي والتثقيف الاستهلاكي في مجال الألعاب والأدوات المدرسية والهواتف الجوالة والتحسيس والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل بناء جسم سليم.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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