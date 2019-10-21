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صافي سعيد : التقيت الغنوشي منذ أسبوع وقلت له أن الشعب اذا ثار هذه المرّة سيقتلع الرخام من بيوتكم

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - كشف الأحد 20 أكتوبر، النائب المستقل بالبرلمان الجديد، والمرشّح لنيل احدى الحقائب الوزارية، صافي سعيد أنه التقي منذ أسبوع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال في حواره على قناة حنبعل " جلست مع راشد الغنوشي وقلت له ان الشعب التونسي إذا ثار هذه المرّة سيقتلع الرخام من بيوتكم".
وأشار صافي سعيد إلى أن الغنوشي يعي ذلك وقال "هو يتحسّس جيّدا ما يحدث ويريد تقديم شيء للشعب التونسي".
وبخصوص المشاورات حول الحكومة أكّد الصافي سعيد استعداده لتقلّد المناصب التي يتم تداولها سواء تعلّق الأمر بوزارة الدفاع أو الخارجية.

واستدرك سعيد قائلا "لكن أنا لم أقرر ولم أطالب وحتي إذا لم يُعرض علي أي منصب لن أتباكى ولا أستجدي أحدا".






  
  
     
  
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