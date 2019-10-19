Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - 7ayati Enti  

عبد اللطيف العلوي: في تونس هناك ''قناة تلفزية'' ممكن ان تهدد السلم الاهلي على غرار ما حصل في رواندا

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على القناة الوطنية ان قناة تلفزية تشكل معضلة حقيقية وهي تعتبر وفاقا اجراميا بامتياز.
واضاف عبد اللطيف العلوي "هذه القناة ممكن ان تهدد السلم الاهلي على غرار مذابح رواندا متابعا "الحرب الاهلية في رواندا انطلقت بخطابات التحريض والكذب مثل ما تروجه تلك القناة".
وتابع العلوي " هذه ''النصبة'' الاعلامية تحولت الى قناة فتنة والشعب اليوم يحاصرها ويعزلها عن بقية وسال الاعلام متابعا "في النهاية نحن نرفض التعرض لها او التظاهر امام مقراتها".


الفيديو على اليوتوب: الساعة 1 و20د




  
  
     
  
rtt-dd90cc4ff58830e3e6f082bcd4e61c3e-2019-10-19 09:56:06






2 de 2 commentaires pour l'article 191254

Nahinaho  (Tunisia)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 10h 50m |           
نعم وان لم ترعو تلكم الشركات عن الاستشهار فيها يمكن مقاطعة منتوجاتها ....هذا هو أحسن رد بهدوء تام

Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 19 Octobre 2019 à 10h 34m |           
اول خطوة لمجابهت قناة الفتنة هي تحميل المستشهرين فيها لمسؤلياتهم و التنبيه عليهم لوقف تمويلاتهم لها أو مقاطعة منجاتهم 🇹🇳



En continu

السبت 19 أكتوبر 2019 | 20 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:06 17:40 15:12 12:11 06:30 05:04
23°
 30° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
30°-2331°-2130°-2228°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18567,9

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14330 DT        1$ =2,83693 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   1049,4 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571480108|191254 3489|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires