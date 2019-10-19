عبد اللطيف العلوي: في تونس هناك ''قناة تلفزية'' ممكن ان تهدد السلم الاهلي على غرار ما حصل في رواندا

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على القناة الوطنية ان قناة تلفزية تشكل معضلة حقيقية وهي تعتبر وفاقا اجراميا بامتياز.
واضاف عبد اللطيف العلوي "هذه القناة ممكن ان تهدد السلم الاهلي على غرار مذابح رواندا متابعا "الحرب الاهلية في رواندا انطلقت بخطابات التحريض والكذب مثل ما تروجه تلك القناة".
وتابع العلوي " هذه ''النصبة'' الاعلامية تحولت الى قناة فتنة والشعب اليوم يحاصرها ويعزلها عن بقية وسال الاعلام متابعا "في النهاية نحن نرفض التعرض لها او التظاهر امام مقراتها".
الفيديو على اليوتوب: الساعة 1 و20د
واضاف عبد اللطيف العلوي "هذه القناة ممكن ان تهدد السلم الاهلي على غرار مذابح رواندا متابعا "الحرب الاهلية في رواندا انطلقت بخطابات التحريض والكذب مثل ما تروجه تلك القناة".
وتابع العلوي " هذه ''النصبة'' الاعلامية تحولت الى قناة فتنة والشعب اليوم يحاصرها ويعزلها عن بقية وسال الاعلام متابعا "في النهاية نحن نرفض التعرض لها او التظاهر امام مقراتها".
الفيديو على اليوتوب: الساعة 1 و20د
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