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هيكل المكي: حركة الشعب لن تشارك في حكومة ترأسها النهضة التي تحالفت مع النظام القديم وأتت بوزير صهيوني

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - شدّد الخميس 17 أكتوبر، القيادي بحركة الشعب هيكل المكي على أن حركته لن تشارك في حكومة ترأسها حركة النهضة الي كانت جزء من فشل 8 سنوات وساهمت في كل مشاكل البلاد حسب تعبيره.

وتابع المكي في نفس السياق بأن حركة الشعب لا يمكن أن تشارك في حكومة ترأسها النهضة التي تحالفت مع النظام القديم رفضت تجريم التطبيع وصادقت على قانون المصالحة وأتت بوزير صهيوني في إشارة إلى وزير السياحة روني الطرابلسي.


الفيديو: الدقيقة 36



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191195

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 10h 54m |           
مساكن يزايدوا على النهضة.
توّا يجي نهار ويعرفكم الشعب على حقيقتكم. ولكم في في الجمهوري والتكتّل والجبهة أكبر مثال.



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