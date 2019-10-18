الشاهد: مجموعة العمل المالي تخرج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

Vendredi 18 Octobre 2019



أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ان الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي المنعقدة، صباح الجمعة بالعاصمة الفرنسية ، باريس ، قررت إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.وكتب يوسف الشاهد ، على صفحته الرسمية على موقع "فايس بوك" وفي تغريدة على موقع توتير " ان المجموعة تعتبر ان الحكومة التونسية اوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".وأكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي) بدورها ، في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني، ان الاجتماع العام لمجموعة "غافي " قرر سحب تونس من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية التي أجريت بتونس يومي 16 و17 سبتمبر 2019 .وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في تصريحات أدلي بها يوم 19 سبتمبر 2019 ، يومين ، بعد زيارة وفد من مجموعة العمل المالي الى تونس ، أن الزيارة جرت "بشكل جيد نسبيا وان اللقاءات كانت ايجابية جدا ".وعرض فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي "غافي" تقريره النهائي عن تونس ، على الاجتماع العام لمجموعة العمل "غافي" الجارى عقده حاليا بباريس ( 13 إلى 18 أكتوبر 2019 ).وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي زار تونس من 16 و17 سبتمبر 2019 والتقى مسؤولين تونسيين لبحث الاجراءات التي وضعتها تونس للخروج من هذه القائمة.وكانت المجموعة قد أدرجت ، تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيانا رسميا للمجموعة لإخراج تونس من "هذا التصنيف غير الملائم ".وقبلت المجموعة طلب تونس ، بتاريخ 27 جانفي 2018، من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى "الدول عالية المخاطر" وتعلقت القائمة الثانية بـ"الدول الخاضعة للرقابة" والتي صنفت ضمنها تونس.وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.