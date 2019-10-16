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قيس سعيّد : الوحي نزل على الرّسول في غار حراء وليس في مونبليزير

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - أعادت الاربعاء 16 أكتوبر، عديد الصفحات نشر حوار صحفي أجراه الرئيس المنتخب قيس سعيّد في شهر جوان الماضي مع صحيفة الشارع المغاربي.

وتحدّث سعيّد في هذا الحوار عن علاقته بحركة النهضة وعما يروج حول تقاطع توجهاته مع توجهات النهضة مؤكّدا اختلافه الجذري معها.
وانتقد سعيّد الاسلام السياسي وقال " الله لم يتوجه الى الاسلاميين في القرآن، بل توجه الى المؤمنين والى المسلمين وأنا مسلم وأتشرف بذلك".

واضاف في نفس السياق بأن الوحي نزل على الرسول الأعظم لأول مرة في غار حراء وليس في مونبليزير وذلك في اشارة لحركة النهضة.
وشدّد قيس سعيد على أن الشعب التونسي لا تهمه التوجهات والايديولوجيا بل يهمّه تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي.


يذكر أن رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد أكّد في أكثر من مناسبة على أنه مستقل ولا يقف وراءه أي طرف سياسي وكان صرّح قبل وبعد فوزه بالرئاسة بأنه عاش مستقلا وسيموت مستقلاّ.

ورغم التأكيدات على استقلالية قيس سعيّد إلا أن بعض الشخصيات السياسية والاعلامية تسعى لتقديمه على أنه تابع لحركة النهضة وعصفورها النادر الخفي حسب تعبير البعض منهم.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191071

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 20m |           
هانا بدينا .

زايد.



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