مورو: رئيس الجمهورية الجديد سيؤدي اليمين أمام مجلس نواب الشعب المتخلي

Lundi 14 Octobre 2019
أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الإثنين 14 أكتوبر2019، خلال حضوره في حصة ماتينال شمس أف أم أن رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد سيؤدي اليمين ويلقي خطابة امام مجلس النواب المتخلي (القديم).
وقال مورو"نظرا للتغييرات التي وقعت بموجب وفاة رئيس الجمهورية السابق الفقيد الباجي قايد السبسي وتقديم الإنتخابات الرئاسية على التشريعية فان الرئيس الجديد سيؤدي اليمين ويدلي بخطابه أمام المجلس القديم".
وقال مورو"نظرا للتغييرات التي وقعت بموجب وفاة رئيس الجمهورية السابق الفقيد الباجي قايد السبسي وتقديم الإنتخابات الرئاسية على التشريعية فان الرئيس الجديد سيؤدي اليمين ويدلي بخطابه أمام المجلس القديم".
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Par:kamelwww (France )
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