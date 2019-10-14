Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - La-Takdiibi  

مورو: رئيس الجمهورية الجديد سيؤدي اليمين أمام مجلس نواب الشعب المتخلي

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الإثنين 14 أكتوبر2019، خلال حضوره في حصة ماتينال شمس أف أم أن رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد سيؤدي اليمين ويلقي خطابة امام مجلس النواب المتخلي (القديم).

وقال مورو"نظرا للتغييرات التي وقعت بموجب وفاة رئيس الجمهورية السابق الفقيد الباجي قايد السبسي وتقديم الإنتخابات الرئاسية على التشريعية فان الرئيس الجديد سيؤدي اليمين ويدلي بخطابه أمام المجلس القديم".



  
  
     
  
rtt-019ba3b1b96edd6911ca1172bce7efa9-2019-10-14 11:17:57






1 de 1 commentaires pour l'article 190953

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 11h 33m |           
الرئيس قيس سعيد سيؤدي اليمين أمام الله جل جلاله أولا و بعد أمام الشعب و أما النواب فهم نواب الشعب و ليس غير



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
28°
 32° % 51 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2327°-2026°-1927°-1929°-20
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571052770|190953 4171|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires