رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - أثارت إجابة وصفت بأنها محبطة لمعنويات مرضى السرطان لمرشح الرئاسيات التونسية نبيل القروي في أثناء مناظرته التلفزيونية أمام خصمه قيس سعيّد على التلفزيون التونسي مساء الجمعة ، استياء جمعية تونسية لمكافحة المرض الخبيث ، بعد أن قال إن الإصابة بالسرطان سبب للتوقف عن عمل أي شيئ ، وهو ما اعتبره عديد المرضى دعوة إلى اليأس...
ونشرت جمعية التحدي لمكافحة السرطان ، رسالة قالت إنها لمريضة بعثتها تعليقا على تصريح القروي في إجابته على سؤال حول السبب الذي سيجعله يستقيل من منصبه في حالة إنتخابه رئيسا لتونس عندما قال :"عندما أمرض بالسرطان سأعرف أنني لن أستطيع تقديم شيئ وسأستقيل".
وجاء في رسالة لمريضة :"يا سي نبيل مرض السرطان ليس نهاية العالم"، وتابعت :"ماهي الرسالة التي أوصلتها اليوم لمرضى السرطان؟، ابقوا مكتوفي الأيدي وانتظروا الموت؟ أي أمل تبعثه فيهم؟"، وأضافت تقول:"رئيس الدولة مسؤول على كل كلمة يقولها"، قبل أن تختم:"نحن مرضى السرطان عشاق التحدي وسننتصر على المرض".
من ناحية أخرى وجهت الفنانة ليلى طوبال في تدوينة على الفايسبوك الرسالة التالية لنبيل القروي:
هاذي رسالة الى نبيل القروي
ونشرت جمعية التحدي لمكافحة السرطان ، رسالة قالت إنها لمريضة بعثتها تعليقا على تصريح القروي في إجابته على سؤال حول السبب الذي سيجعله يستقيل من منصبه في حالة إنتخابه رئيسا لتونس عندما قال :"عندما أمرض بالسرطان سأعرف أنني لن أستطيع تقديم شيئ وسأستقيل".
وجاء في رسالة لمريضة :"يا سي نبيل مرض السرطان ليس نهاية العالم"، وتابعت :"ماهي الرسالة التي أوصلتها اليوم لمرضى السرطان؟، ابقوا مكتوفي الأيدي وانتظروا الموت؟ أي أمل تبعثه فيهم؟"، وأضافت تقول:"رئيس الدولة مسؤول على كل كلمة يقولها"، قبل أن تختم:"نحن مرضى السرطان عشاق التحدي وسننتصر على المرض".
من ناحية أخرى وجهت الفنانة ليلى طوبال في تدوينة على الفايسبوك الرسالة التالية لنبيل القروي:
هاذي رسالة الى نبيل القروي
على خاطر عندي اخلاق... استنّيت اليوم الستة متاع العشية باش نقلّك كليمتين ... على خاطر عندي أخلاق ما نحبّش ندبّر أصوات على حساب وجيعة العباد... على خاطر عندي اخلاق... ونعتبر احترام الانسان أهم من كل الانتصارات ...من نهار الجمعة وصلتني عشرات الميساجات من نساء ورجال مرضى بالسرطان... وامهات يهزو بناتهم وأولادهم للشيميو طالبين الامل وحالمين بالحياة... وانا مرضت بالسرطان وقمت منو ويمكن نعاود نمرض آما انا ما نستقيل كان كي تجي الموت وهكاكة انجّم نقلها بربّي دقيقة راو عندي كلمة ما زلت ما قلتهاش... يا سي نبيل... ما حبّيتش نستغلّ المرض والدموع متاع العباد ونكتب التدوينة هاذي قبل ما كل يدّ تأخذ أختها... تعرف علاش... ولا يمكن ما تنجمّش تفهم الّي فمّة السياسة والسياسة يلزمها شويه وسخ... وفمّة السقوطية وقلّة الحياء... انك تحكي عالكونسار في إشارة لمنافسك وبنيٌة الإساءة ليه ... فاتك الّي الالاف عايشين عل امل الشفاء والمزيد من الحياة ... كلمة كيما هكّة ما اتنجّم كان توجعهم وجيعة كبيرة وتحبطهم... آما إنت تحبّ تربح ... لدرجة أنك مستعد تخسر أسمى ما فمّة في الانسان ... كنت نتمنى تنقصني شوية أخلاق ونجاوبك عالكنسار والمرض والموت... آما ما انّجمش خاطر ولدك توفى ربّي يرحمو وينعمو...
المرض والموت والميزيريا... لميتهم الكل ما خلّيتش تفتوفة للخيوبية
برشه لاموني قالولي علاش ما كتبتش.. هاني كتبت وفسّرتلكم علاش ما كتبتش قبل... اللطف عليكم... قاوموا المرض... كبّشوا ما تسلموش... عيشوا... ما تستقيلوش... الكنسار ما يقتلش... قلّة الحياء أخطر كي تقتل الانسان فينا
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي