Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya Retni  

رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - أثارت إجابة وصفت بأنها محبطة لمعنويات مرضى السرطان لمرشح الرئاسيات التونسية نبيل القروي في أثناء مناظرته التلفزيونية أمام خصمه قيس سعيّد على التلفزيون التونسي مساء الجمعة ، استياء جمعية تونسية لمكافحة المرض الخبيث ، بعد أن قال إن الإصابة بالسرطان سبب للتوقف عن عمل أي شيئ ، وهو ما اعتبره عديد المرضى دعوة إلى اليأس...

ونشرت جمعية التحدي لمكافحة السرطان ، رسالة قالت إنها لمريضة بعثتها تعليقا على تصريح القروي في إجابته على سؤال حول السبب الذي سيجعله يستقيل من منصبه في حالة إنتخابه رئيسا لتونس عندما قال :"عندما أمرض بالسرطان سأعرف أنني لن أستطيع تقديم شيئ وسأستقيل".
وجاء في رسالة لمريضة :"يا سي نبيل مرض السرطان ليس نهاية العالم"، وتابعت :"ماهي الرسالة التي أوصلتها اليوم لمرضى السرطان؟، ابقوا مكتوفي الأيدي وانتظروا الموت؟ أي أمل تبعثه فيهم؟"، وأضافت تقول:"رئيس الدولة مسؤول على كل كلمة يقولها"، قبل أن تختم:"نحن مرضى السرطان عشاق التحدي وسننتصر على المرض".


من ناحية أخرى وجهت الفنانة ليلى طوبال في تدوينة على الفايسبوك الرسالة التالية لنبيل القروي:


هاذي رسالة الى نبيل القروي
على خاطر عندي اخلاق... استنّيت اليوم الستة متاع العشية باش نقلّك كليمتين ... على خاطر عندي أخلاق ما نحبّش ندبّر أصوات على حساب وجيعة العباد... على خاطر عندي اخلاق... ونعتبر احترام الانسان أهم من كل الانتصارات ...من نهار الجمعة وصلتني عشرات الميساجات من نساء ورجال مرضى بالسرطان... وامهات يهزو بناتهم وأولادهم للشيميو طالبين الامل وحالمين بالحياة... وانا مرضت بالسرطان وقمت منو ويمكن نعاود نمرض آما انا ما نستقيل كان كي تجي الموت وهكاكة انجّم نقلها بربّي دقيقة راو عندي كلمة ما زلت ما قلتهاش... يا سي نبيل... ما حبّيتش نستغلّ المرض والدموع متاع العباد ونكتب التدوينة هاذي قبل ما كل يدّ تأخذ أختها... تعرف علاش... ولا يمكن ما تنجمّش تفهم الّي فمّة السياسة والسياسة يلزمها شويه وسخ... وفمّة السقوطية وقلّة الحياء... انك تحكي عالكونسار في إشارة لمنافسك وبنيٌة الإساءة ليه ... فاتك الّي الالاف عايشين عل امل الشفاء والمزيد من الحياة ... كلمة كيما هكّة ما اتنجّم كان توجعهم وجيعة كبيرة وتحبطهم... آما إنت تحبّ تربح ... لدرجة أنك مستعد تخسر أسمى ما فمّة في الانسان ... كنت نتمنى تنقصني شوية أخلاق ونجاوبك عالكنسار والمرض والموت... آما ما انّجمش خاطر ولدك توفى ربّي يرحمو وينعمو...
المرض والموت والميزيريا... لميتهم الكل ما خلّيتش تفتوفة للخيوبية
برشه لاموني قالولي علاش ما كتبتش.. هاني كتبت وفسّرتلكم علاش ما كتبتش قبل... اللطف عليكم... قاوموا المرض... كبّشوا ما تسلموش... عيشوا... ما تستقيلوش... الكنسار ما يقتلش... قلّة الحياء أخطر كي تقتل الانسان فينا



  
  
     
  
rtt-35ea11a9710c82543a7c731364d7c60e-2019-10-14 07:39:43






1 de 1 commentaires pour l'article 190931

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 09h 31m |           
ألف تحية وتحية صباحية إلى الجميع والبداية مع المساندة لكل مرضى السرطان في تونس وعبر العالم وهذا المرض لا يتطلب الإنعزال وانتظار الموت كما روج المرشح المهزوم بل يستوجب إرتفاع المعنويات وكل الأمل في التغلب على المرض وعلى أسبابه وأهمها نمط العيش العصري الخاطئ والذي يجب تصحيحه حالا للمريض وهذا ما لا يتعلمه ولا يحصل عليه أثناء العلاج للأسف .فالشفاء يبدأ من طاولة الطعام التي تتطلب
إستبعادا كليا لكل المواد المصنعة والمعلبة فهي تحتوي على غذاء ميت والجسد مكون من خلايا حية لا تتغذى إلا على منتوجات حية من الأرض ومرضى السرطان عليهم بالإمتناع عن كل البروتينات الحيوانية من لحوم وحليب ومشتقاته وتعويضها بالبروتينات النباتية المتنوعة .والعلاج الكيميائي يعمل على الحد من تمدد المرض والغذاء الصحي يمنع إنتاج الخلايا السرطانية .ونتمنى الشفاء العاجل والتام لكل المرضى .



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
24°
 31° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2327°-2026°-1927°-1929°-20
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571042103|190931 21777|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires