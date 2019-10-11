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الصديق يستقيل من خطة الناطق الرسمي لائتلاف الجبهة

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - أعلن أحمد الصديق في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، استقالته من خطة الناطق الرسمي لائتلاف الجبهة الشعبية.




  
  
     
  
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