الصديق يستقيل من خطة الناطق الرسمي لائتلاف الجبهة

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- أعلن أحمد الصديق في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، استقالته من خطة الناطق الرسمي لائتلاف الجبهة الشعبية.