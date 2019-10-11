حركة الشعب تدعو التونسيين للتصويت لقيس سعيد

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - دعت حركة الشعب في بلاغ الجمعة 11 أكتوبر 2019 عموم النّاخبين التّونسيين للإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع لإختيار رئيس للبلاد للمدّة الرّئاسيّة 2019-2024.
وذكرت الحركة بموقفها المساند للسّيد قيس سعيد ودعت مناضليها و أنصارها وناخبيها بالحرص على القيام بحقّهم الانتخابي و إختيار المرشّح قيس سعيد.
وذكرت الحركة بموقفها المساند للسّيد قيس سعيد ودعت مناضليها و أنصارها وناخبيها بالحرص على القيام بحقّهم الانتخابي و إختيار المرشّح قيس سعيد.
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Par:mandhouj (France )
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