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حركة الشعب تدعو التونسيين للتصويت لقيس سعيد

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - دعت حركة الشعب في بلاغ الجمعة 11 أكتوبر 2019 عموم النّاخبين التّونسيين للإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع لإختيار رئيس للبلاد للمدّة الرّئاسيّة 2019-2024.

وذكرت الحركة بموقفها المساند للسّيد قيس سعيد ودعت مناضليها و أنصارها وناخبيها بالحرص على القيام بحقّهم الانتخابي و إختيار المرشّح قيس سعيد.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190813

Malek07  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 16h 10m |           
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ****و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم
تظهر عليه علامات الشقاء والتعب.... و لذلك يعجبني و سانتخبه



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