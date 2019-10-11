حركة الشعب تدعو التونسيين للتصويت لقيس سعيد

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- دعت حركة الشعب في بلاغ الجمعة 11 أكتوبر 2019 عموم النّاخبين التّونسيين للإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع لإختيار رئيس للبلاد للمدّة الرّئاسيّة 2019-2024.وذكرت الحركة بموقفها المساند للسّيد قيس سعيد ودعت مناضليها و أنصارها وناخبيها بالحرص على القيام بحقّهم الانتخابي و إختيار المرشّح قيس سعيد.