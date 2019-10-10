تسببت في خسارة قدرت ب200 ألف دينار لوزارة الرياضة ..الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج وامين المال والكاتب العام للجامعة امام القضاء

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بتونس في قضية الفساد المالي بجامعة الشطرنج التى شملت الابحاث فيها الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج بوزارة الشباب والرياضة الكاتب العام للجامعة وامين المال الذين رفعت عليهم وزارة الرياضة شكاية اتهمتهم فيها بسوء التصرف والاستيلاء على اموال الجامعة للتى فاقت 200 ألف دينار حسب ما ورد في ملف القضية ...
وقد قررت المحكمة تأخيرها لانتظار نتيجة الاختبارات بخصوص القضية...
وحضر المكلف العام في حق وزارة الرياضة وقدم طلبات الدعوى المدنية وفوض النظر في التأخير شأنه شأن محامو المتهمين...
في حين تخلفت رئيسة جامعة الشطرنج سابقا ومتهم ثاني عن الحضور فيما حضر متهم ثالث جلسة المحاكمة ...
وقد قررت المحكمة تأخيرها لانتظار نتيجة الاختبارات بخصوص القضية...
وحضر المكلف العام في حق وزارة الرياضة وقدم طلبات الدعوى المدنية وفوض النظر في التأخير شأنه شأن محامو المتهمين...
في حين تخلفت رئيسة جامعة الشطرنج سابقا ومتهم ثاني عن الحضور فيما حضر متهم ثالث جلسة المحاكمة ...
En continu
- 09:44 نبيل القروي.. يليق بكم..
- Hier 23:03 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت
- Hier 22:57 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة باجة
- Hier 21:45 النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2
- Hier 21:33 آلو .. الطاهري على الخطّ
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:18
|17:52
|15:21
|12:13
|06:22
|04:56
|
25°
|25°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-21
|26°-19
|29°-18
|30°-20
|32°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 105) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(184 602) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 164) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 936) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(117 355) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(109 830) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 81 085) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 879) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 497) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 133) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 153) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 705) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 093) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 603) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 031) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 975) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 534) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 53 479) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 371) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 855) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:HerdMentalityFood (France )
Sur: مناظرة تلفزية بين نبيل القروي وقيس سعيد ليلة الصمت الانتخابي