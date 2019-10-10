تسببت في خسارة قدرت ب200 ألف دينار لوزارة الرياضة ..الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج وامين المال والكاتب العام للجامعة امام القضاء

Jeudi 10 Octobre 2019



باب نات

- نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بتونس في قضية الفساد المالي بجامعة الشطرنج التى شملت الابحاث فيها الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج بوزارة الشباب والرياضة الكاتب العام للجامعة وامين المال الذين رفعت عليهم وزارة الرياضة شكاية اتهمتهم فيها بسوء التصرف والاستيلاء على اموال الجامعة للتى فاقت 200 ألف دينار حسب ما ورد في ملف القضية ...وقد قررت المحكمة تأخيرها لانتظار نتيجة الاختبارات بخصوص القضية...وحضر المكلف العام في حق وزارة الرياضة وقدم طلبات الدعوى المدنية وفوض النظر في التأخير شأنه شأن محامو المتهمين...في حين تخلفت رئيسة جامعة الشطرنج سابقا ومتهم ثاني عن الحضور فيما حضر متهم ثالث جلسة المحاكمة ...