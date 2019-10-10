قتل بطريقة بشعة في سجن 9 افريل ..جلسة العضو بحركة النهضة الشهيد المولدي بن عمر امام جلسة العدالة الانتقالية

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - باشرت اليوم الخميس جلسة العدالة الإنتقالية بتونس النظر في قضية الشهيد والمعارض السياسي المولدي بن عمر الذي قتل نتيجة التّعذيب داخل السّجن المدني9 افريل بتاريخ 21 جانفي 1992 على خلفية نشاطه السياسي ....
بالمناداة على عائلة الشهيد حضرت ارملته وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما سابقا ...
في حين حضر اربعة متهمين بخلوة الجلسة وقد اكد لهم القاضي ان الجلسة المقبلة ستخصص لاستنطاقهم طالبا منهم عدم التغيب ...
وبالمناداة على بقية المتهمين وهم 13 متهما تبين انهم تخلفوا عن الحضور كما تبين ان البعض منهم توفى .....
محامو القائمين بالحق الشخصي ..
وقد حضر الجلسة الاستاذ سمير بن عمر اصالة عن نفسه وانابة لبقية زملائه طلبا الحسم في القضية موضحا انه طال نشرها مطالبا باصدار بطاقات جلب في حق المتهمين الذين تخلفوا اليوم عن الحضور من بينهم عبد الللع القلال وزير الداخلية السابق ..
في حين طلب بعض محامو المنسوب لهم الانتهاك التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع...
فقررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لاحق لها أثر الجلسة والنظر في مجمل الطلبات ففوضت النيابة النظر ...
وقد شملت الابحاث في القضية 17 متهما من بينهم بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام السجون في التسعينات ومدير السجن المدني 9 افريل في تلك الفترة وقاض ..
بالمناداة على عائلة الشهيد حضرت ارملته وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما سابقا ...
في حين حضر اربعة متهمين بخلوة الجلسة وقد اكد لهم القاضي ان الجلسة المقبلة ستخصص لاستنطاقهم طالبا منهم عدم التغيب ...
وبالمناداة على بقية المتهمين وهم 13 متهما تبين انهم تخلفوا عن الحضور كما تبين ان البعض منهم توفى .....
محامو القائمين بالحق الشخصي ..
وقد حضر الجلسة الاستاذ سمير بن عمر اصالة عن نفسه وانابة لبقية زملائه طلبا الحسم في القضية موضحا انه طال نشرها مطالبا باصدار بطاقات جلب في حق المتهمين الذين تخلفوا اليوم عن الحضور من بينهم عبد الللع القلال وزير الداخلية السابق ..
في حين طلب بعض محامو المنسوب لهم الانتهاك التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع...
فقررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لاحق لها أثر الجلسة والنظر في مجمل الطلبات ففوضت النيابة النظر ...
وقد شملت الابحاث في القضية 17 متهما من بينهم بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام السجون في التسعينات ومدير السجن المدني 9 افريل في تلك الفترة وقاض ..
En continu
- 09:44 نبيل القروي.. يليق بكم..
- Hier 23:03 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت
- Hier 22:57 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة باجة
- Hier 21:45 النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2
- Hier 21:33 آلو .. الطاهري على الخطّ
- Hier 20:47 قيس سعيد.. خالي من الدسم...
- Hier 19:21 قيس سعيد ... بالديمقراطية سيمرّ ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:18
|17:52
|15:21
|12:13
|06:22
|04:56
|
26°
|27°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|27°-21
|26°-19
|29°-18
|30°-20
|32°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 059) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(184 295) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 149) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 888) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(111 167) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(109 630) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 80 675) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 532) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 467) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 106) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 017) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 672) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 082) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 524) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 976) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 925) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 487) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 53 458) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 330) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 851) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: عمار عمروسية بعد فشله في التشريعية : كنّا ضحيّة تلاعب بالنتائج وسنعمل على اسقاط البرلمان