قتل بطريقة بشعة في سجن 9 افريل ..جلسة العضو بحركة النهضة الشهيد المولدي بن عمر امام جلسة العدالة الانتقالية

Jeudi 10 Octobre 2019



باب نات

محامو القائمين بالحق الشخصي ..

- باشرت اليوم الخميس جلسة العدالة الإنتقالية بتونس النظر في قضية الشهيد والمعارض السياسي المولدي بن عمر الذي قتل نتيجة التّعذيب داخل السّجن المدني9 افريل بتاريخ 21 جانفي 1992 على خلفية نشاطه السياسي ....بالمناداة على عائلة الشهيد حضرت ارملته وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما سابقا ...في حين حضر اربعة متهمين بخلوة الجلسة وقد اكد لهم القاضي ان الجلسة المقبلة ستخصص لاستنطاقهم طالبا منهم عدم التغيب ...وبالمناداة على بقية المتهمين وهم 13 متهما تبين انهم تخلفوا عن الحضور كما تبين ان البعض منهم توفى .....وقد حضر الجلسة الاستاذ سمير بن عمر اصالة عن نفسه وانابة لبقية زملائه طلبا الحسم في القضية موضحا انه طال نشرها مطالبا باصدار بطاقات جلب في حق المتهمين الذين تخلفوا اليوم عن الحضور من بينهم عبد الللع القلال وزير الداخلية السابق ..في حين طلب بعض محامو المنسوب لهم الانتهاك التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع...فقررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لاحق لها أثر الجلسة والنظر في مجمل الطلبات ففوضت النيابة النظر ...وقد شملت الابحاث في القضية 17 متهما من بينهم بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام السجون في التسعينات ومدير السجن المدني 9 افريل في تلك الفترة وقاض ..