وفاة الفنان الشعبي لطفي جرمانة

Jeudi 10 Octobre 2019



توفي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، الفنان الشعبي لطفي جرمانة، في مستشفى الرابطة بالعاصمة.والفقيد هو مطرب شعبي ومؤلف أغاني وملحن ، دخل عالم الفن الشعبي منذ الثمانينات، ومر في السنوات الأخيرة بوعكات صحية.المصدر موزاييك