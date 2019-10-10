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وفاة الفنان الشعبي لطفي جرمانة

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
توفي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، الفنان الشعبي لطفي جرمانة، في مستشفى الرابطة بالعاصمة.

والفقيد هو مطرب شعبي ومؤلف أغاني وملحن ، دخل عالم الفن الشعبي منذ الثمانينات، ومر في السنوات الأخيرة بوعكات صحية.


المصدر موزاييك


  
  
     
  
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