المرايحي يدعو الشاهد إلى توفير النقل المجاني للطلبة لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - أصدر الخميس 10 أكتوبر، حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا دعا من خلاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتوفير النقل المجاني للطلبة أيام 12 و13 و14 أكتوبر لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي.
وشدّد الحزب في بيانه على أن التحاق الطلبة بمؤسساتهم الجامعية سيفوّت على الآلاف منهم فرصة ممارسة حقهم الانتخابي والحسم في المسار الديمقراطي.
وكانت وزارة التّعليم العالي، قررت تعليق الدّروس بكلّ مؤسّسات التّعلیم العالي و البحث یوم السّبت 12 أكتوبر 2019، و ذلك في إطار الدّور الثّاني للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها.
و قالت الوزارة إنّ الدّروس سيتمّ استئنافها بصفة عادیة یوم الاثنین 14 أكتوبر 2019
وشدّد الحزب في بيانه على أن التحاق الطلبة بمؤسساتهم الجامعية سيفوّت على الآلاف منهم فرصة ممارسة حقهم الانتخابي والحسم في المسار الديمقراطي.
وكانت وزارة التّعليم العالي، قررت تعليق الدّروس بكلّ مؤسّسات التّعلیم العالي و البحث یوم السّبت 12 أكتوبر 2019، و ذلك في إطار الدّور الثّاني للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها.
و قالت الوزارة إنّ الدّروس سيتمّ استئنافها بصفة عادیة یوم الاثنین 14 أكتوبر 2019
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Par:mnasser57 (Austria )
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