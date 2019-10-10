عمار عمروسية بعد فشله في التشريعية : كنّا ضحيّة تلاعب بالنتائج وسنعمل على اسقاط البرلمان

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - شكّك الاربعاء 9 أكتوبر القيادي بالجبهة الشعبية، عمار عمروسية في نزاهة العملية الانتخابية مشيرا إلى تداخل عديد المسائل التي أثّرت على سيرها وتحدّث في هذا السياق عن الأموال والخروقات الانتخابية والتلاعب بالنتائج".
وأكّد عمروسية الذي ترشّح على رأس قائمة الجبهة بدائرة قفصة أنه كان ضحيّة تلاعب بالنتائج مشيرا إلى أنه لجا للقاء لإنصافه.
وانتقد عمروسية تركيبة البرلمان الجديد التي أفرزتها الانتخابات قائلا إن أغلبيته من العصابة ولا وجود لرائحة الثورة فيه حسب تعبيره.
وتعليقا على تصريحات زميله في الجبهة جيلاني الهمامي بخصوص ضرورة العمل على اسقاط البرلمان قال عمروسية "هذا البرلمان مخيف حتى الحريات ومن حقنا أن نعمل علي اسقاطه".
يذكر أن الجبهة الشعبية فازت بمقعد وحيد في الانتخابات التشريعية كان من نصيب منجي الرحوي وذلك وفق النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات.
الفيديو الدقيقة10
وأكّد عمروسية الذي ترشّح على رأس قائمة الجبهة بدائرة قفصة أنه كان ضحيّة تلاعب بالنتائج مشيرا إلى أنه لجا للقاء لإنصافه.
وانتقد عمروسية تركيبة البرلمان الجديد التي أفرزتها الانتخابات قائلا إن أغلبيته من العصابة ولا وجود لرائحة الثورة فيه حسب تعبيره.
وتعليقا على تصريحات زميله في الجبهة جيلاني الهمامي بخصوص ضرورة العمل على اسقاط البرلمان قال عمروسية "هذا البرلمان مخيف حتى الحريات ومن حقنا أن نعمل علي اسقاطه".
يذكر أن الجبهة الشعبية فازت بمقعد وحيد في الانتخابات التشريعية كان من نصيب منجي الرحوي وذلك وفق النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات.
الفيديو الدقيقة10
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Par:tfouhrcd (Finland )
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