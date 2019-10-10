اثر انخراط بعض الإعلاميين و بعض القنوات في مشروع لا علاقة له بالإعلام رئيس نقابة التلفزات الخاصة يتبرأ

Jeudi 10 Octobre 2019



باب نات

- أعلن لسعد خذر رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب التلفزات الخاصة عن اسفه الشديد لعدم التزام بعض القنوات بالحياد و بالقواعد التي تضبط المهنة في المرحلة الانتخابية الرئاسية و طالب بتطبيق القانون على الجميع حتى يساهم الاعلام في تعزيز المشهد الديمقراطي و تعزيز الوجه الحضاري المشرق لتونس .كما أعلن لسعد خذر رئيس نقابة التلفزات الخاصة انه يأسف لحجم الخطايا التى لحقت العديد من القنوات و ذلك لعم التزامها بالقوانين المتعارف بها في الميدان خاصة منها البعد عن كل استغلال سياسي كما دعت النقابة كل منخرطيها الى التحلى بالمسؤولية و الابتعاد عن كل ما من شآنه ان يضر بالقطاع و طالب لسعد خذر الحكومة بتطبيق القانون حتى لا يصبح الإعلام فوضى عارمة .