اثر انخراط بعض الإعلاميين و بعض القنوات في مشروع لا علاقة له بالإعلام رئيس نقابة التلفزات الخاصة يتبرأ

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - أعلن لسعد خذر رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب التلفزات الخاصة عن اسفه الشديد لعدم التزام بعض القنوات بالحياد و بالقواعد التي تضبط المهنة في المرحلة الانتخابية الرئاسية و طالب بتطبيق القانون على الجميع حتى يساهم الاعلام في تعزيز المشهد الديمقراطي و تعزيز الوجه الحضاري المشرق لتونس .
كما أعلن لسعد خذر رئيس نقابة التلفزات الخاصة انه يأسف لحجم الخطايا التى لحقت العديد من القنوات و ذلك لعم التزامها بالقوانين المتعارف بها في الميدان خاصة منها البعد عن كل استغلال سياسي كما دعت النقابة كل منخرطيها الى التحلى بالمسؤولية و الابتعاد عن كل ما من شآنه ان يضر بالقطاع و طالب لسعد خذر الحكومة بتطبيق القانون حتى لا يصبح الإعلام فوضى عارمة .
كما أعلن لسعد خذر رئيس نقابة التلفزات الخاصة انه يأسف لحجم الخطايا التى لحقت العديد من القنوات و ذلك لعم التزامها بالقوانين المتعارف بها في الميدان خاصة منها البعد عن كل استغلال سياسي كما دعت النقابة كل منخرطيها الى التحلى بالمسؤولية و الابتعاد عن كل ما من شآنه ان يضر بالقطاع و طالب لسعد خذر الحكومة بتطبيق القانون حتى لا يصبح الإعلام فوضى عارمة .
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Par:tfouhrcd (Finland )
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