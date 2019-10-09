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وزير العدل يلتقي رئيس اتحاد القضاة الإداريين

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - تحادث صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي مع رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، مرفوقا بعضوين من المكتب التنفيذي للاتحاد.

وقد تطرّق اللّقاء لعدد من المسائل وخاصة ما اتّصل منها بتمثيلية القضاة الإداريين في مجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل و بسير عمل تعاونية القضاة وسبل تطويره.


  
  
     
  
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