بسبب فشله في الانتخابات، رئيس قائمة مستقلة بزغوان يطلب باسترجاع تبرعات قدّمها لبناء مسجد !

Mercredi 09 Octobre 2019



باب نات

- قام يوم أمس الثلاثاء، رئيس قائمة مستقلة ترشحت للانتخابات التشريعية 2019 عن دائرة زغوان، بالمطالبة باسترجاع مواد بناء كان قد تبرع بها لفائدة بناء مسجد بأحد مناطق الجهة منذ حوالي الشهر والنصف.وقد قوبل هذا المطلب، بحسب اذاعة الجوهرة أف أم بالرفض من قبل السلط المحلية والجهوية باعتبار انه تم تسجيل هذه التبرعات لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية.للإشارة، فإن هذه القائمة لم تتمكن من الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية.