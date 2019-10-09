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بسبب فشله في الانتخابات، رئيس قائمة مستقلة بزغوان يطلب باسترجاع تبرعات قدّمها لبناء مسجد !

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - قام يوم أمس الثلاثاء، رئيس قائمة مستقلة ترشحت للانتخابات التشريعية 2019 عن دائرة زغوان، بالمطالبة باسترجاع مواد بناء كان قد تبرع بها لفائدة بناء مسجد بأحد مناطق الجهة منذ حوالي الشهر والنصف.

وقد قوبل هذا المطلب، بحسب اذاعة الجوهرة أف أم بالرفض من قبل السلط المحلية والجهوية باعتبار انه تم تسجيل هذه التبرعات لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية.
للإشارة، فإن هذه القائمة لم تتمكن من الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190669

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 13h 30m |           
يجب أن يحاكم هذا النائب بتهمة الرشوة و محاولة استمالة الناخبين بلا برنامج انتخابي

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 13h 29m |           
خبر غريب وطريف .كان ينتظر معجزة من السماء وأن يحصل على الثواب -توه توه -لكن عاد بخفي حنين .ومن غير المستبعد أن يتقدم للقضاء ويطالب بهدم المسجد .



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