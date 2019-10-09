بعد فشله في الحصول على مقعد في البرلمان، عبد العزيز القطي يزعُم تزوير النتائج بدائرة أريانة

Mercredi 09 Octobre 2019



باب نات

- شكّك الثلاثاء 8 أكتوبر، المترشح للانتخابات التشريعية على رأس قائمة حزب الأمل في دائرة أريانة عبد العزيز القطي في نزاهة العملية الانتخابية ونشر تدوينة بعنوان هيئة الانتخابات تحوم حولها شبهات.وأشار القطي إلى حصول تزوير في النتائج قائلا "بعد إتمام الفرز أصبح شبه مؤكد بأنه وقع التلاعب بالنتائج و عدم إدراج العدد الحقيقي لما تحصلت عليه قائمة حزب الأمل".ولمّح القطي إلى أن هناك تزوير ممنهجا للعملية الانتخابية قائلا "هذا ما تأكد في العديد من الدوائر الإنتخابية الأخرى مع العديد من القائمات الحزبية و المستقلة و ما حصل اليوم مع إحدى القائمات المستقلة في دائرة أريانة".تجدر الاشارة إلى أن قائمة القطي الذي يتحدّث عن التزوير حلّت في المرتبة 18 ب949 صوتا في دائرة أريانة التي تصدّرها حزب قلب تونس ب27ألف و431 صوتا.