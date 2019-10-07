Lundi 07 Octobre 2019
أكد القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي اليوم الإثنين 07 أن حزبه لن يتحالف مع حركة النهضة ولن يشارك في حكومة تُشكلها النهضة.
واعتبر حاتم المليكي في حوار في ماتينال اذاعة شمس، أن منظومة الحكم الحالية وخاصة حركة النهضة هي المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الإقتصادية والإجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.
وشدد المتحدث على أنه لا تحالف مع القوى التي مازالت تناقش مدنية الدولة، داعيا إلى ضرورة الإبتعاد عن المناكفات والمحاصصات من أجل إنقاذ تونس.
وكانت
أظهرت نتائج سبر الأراء التي أجرتها سيغما كونساي لدى الخروج من مراكز الإقتراع أظهرت فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى بنسبة 17.5% في الإنتخابات التشريعية وحزب قلب في المرتبة الثانية ب 15.6%.
واعتبر حاتم المليكي في حوار في ماتينال اذاعة شمس، أن منظومة الحكم الحالية وخاصة حركة النهضة هي المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الإقتصادية والإجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.
وشدد المتحدث على أنه لا تحالف مع القوى التي مازالت تناقش مدنية الدولة، داعيا إلى ضرورة الإبتعاد عن المناكفات والمحاصصات من أجل إنقاذ تونس.
وكانت
أظهرت نتائج سبر الأراء التي أجرتها سيغما كونساي لدى الخروج من مراكز الإقتراع أظهرت فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى بنسبة 17.5% في الإنتخابات التشريعية وحزب قلب في المرتبة الثانية ب 15.6%.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: حاتم المليكي: لن نشارك في حكومة تُشكلها النهضة