Radio Babnet Tunisie On Air:   

حاتم المليكي: لن نشارك في حكومة تُشكلها النهضة

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
أكد القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي اليوم الإثنين 07 أن حزبه لن يتحالف مع حركة النهضة ولن يشارك في حكومة تُشكلها النهضة.
واعتبر حاتم المليكي في حوار في ماتينال اذاعة شمس، أن منظومة الحكم الحالية وخاصة حركة النهضة هي المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الإقتصادية والإجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.
وشدد المتحدث على أنه لا تحالف مع القوى التي مازالت تناقش مدنية الدولة، داعيا إلى ضرورة الإبتعاد عن المناكفات والمحاصصات من أجل إنقاذ تونس.


وكانت
أظهرت نتائج سبر الأراء التي أجرتها سيغما كونساي لدى الخروج من مراكز الإقتراع أظهرت فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى بنسبة 17.5% في الإنتخابات التشريعية وحزب قلب في المرتبة الثانية ب 15.6%.

  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 190537

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 10h 11m |           
البقاء لله و إن لله و إن إليه راجعون و إن شاء الله ربي يرحمكم

BABANETTOO  (France)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 10h 07m |           
Kalb Tounes ... un ramassis de repris de justice et de corrompus ...

Maintenant que les juges sont indépendants et forts et que Seif Eddine Makhlouf, Khiari, Jaouadi, Maher Zid et autres sont au parlement, tout le monde va trembler

Legitme  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 09h 58m |           
و تضيعوا كراسي ..............ما نتصورش

Biladi2012  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 09h 57m |           
أحسن

Mavb2013  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 09h 34m |           
Normal, les détritus ne se sentent bien que dans les poubelles

Mavb2013  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 09h 34m |           
Normal, les détritus ne se sentent bien que dans les puobelles



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