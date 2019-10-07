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سمير الوافي: وجود مخلوف وموسي معا في البرلمان سيحول جلساته إلى حلقات من وحش الشاشة على الهواء و بدون منشّط

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - افاد الإعلامي سمير الوافي في تعليقه الساخر على النتائج الأولية التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي حول نتائج الانتخابات التشريعية انه سيكون مليئا بالصراعات.
وقال الوافي أن وجود سيف الدين مخلوف وعبير موسي معا في البرلمان سيحول جلساته إلى حلقات من وحش الشاشة على الهواء و بدون منشط.
وتابع الوافي تدوينته "خسارة لم أترشح لأحرك المشهد هناك".
وكتب سمير الوافي في صفحته التدوينة التالية " أخيرا لقيت منافس لبرنامج وحش الشاشة هو جلسات البرلمان القادم...فوجود سيف الدين مخلوف وعبير موسي معا في البرلمان...سيحول جلساته إلى حلقات طويلة من وحش الشاشة على الهواء و بدون منشط...خسارة لم أترشح لأحرك المشهد هناك.


  
  
     
  
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