المكي: رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس وراء مخطط القروي لتوظيف العمل الخيري واللوبيينغ الاجنبي

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - كشف القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يكاد يجزم بيان رجل الاعمال المصري الذي شارك في الانقلاب في مصر نجيب ساويرس وراء مخطط نبيل القروي لتوظيف العمل الخيري واللوبينغ الاجنبي.
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"أكاد أجزم أن رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي كان من كبار مخططي انقلاب مصر والذي زار تونس منذ قرابة عامين والتقى شخصيات رسمية وحزبية والذي له علاقة مالية ومهنية بنبيل القروي هو من بين من هم وراء هذا المخطط الذي رسم لتونس بتوظيف العمل الخيري و اللوبيينغ الاجنبي.
فأيها الشعب ها قد عرفت
فاحمِ بلادك
بمجرد اختيار ورقة يوم الاحد تحمي بلادك
الوقت وقت حماية البلاد وليس وقت تفاصيل"
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس علق على ترشح نبيل القروي في انتخابات تونس.
وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "سيدخل نبيل قروي المرشح الليبرالي في تونس التاريخ ليكون أول رئيس جمهورية ينتخب رئيسا وهو مسجون!".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"أكاد أجزم أن رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي كان من كبار مخططي انقلاب مصر والذي زار تونس منذ قرابة عامين والتقى شخصيات رسمية وحزبية والذي له علاقة مالية ومهنية بنبيل القروي هو من بين من هم وراء هذا المخطط الذي رسم لتونس بتوظيف العمل الخيري و اللوبيينغ الاجنبي.
فأيها الشعب ها قد عرفت
فاحمِ بلادك
بمجرد اختيار ورقة يوم الاحد تحمي بلادك
الوقت وقت حماية البلاد وليس وقت تفاصيل"
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس علق على ترشح نبيل القروي في انتخابات تونس.
وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "سيدخل نبيل قروي المرشح الليبرالي في تونس التاريخ ليكون أول رئيس جمهورية ينتخب رئيسا وهو مسجون!".
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