بوغلاب لبن عكاشة: اليسار نعمة من الله... وأنا خلّيلتك التاسعة واسعة وعريضة وقت قلتلنا انتخبوا الشاهد

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - انتقد الثلاثاء 1 أكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب، تصريحات زميله السابق في قناة التاسعة بوبكر بن عكاشة حول تأثر الاعلاميين بالفكر اليساري وابتعادهم عن "الشعب المحافظ ".
وقال بوغلاب "إذا بوبكر بن عكاشة يقيّم في تجربته في قناة التاسعة خلال الانتخابات التشريعية فهو محق لكن ليس لديه الحق للحديث باسم الاعلاميين".
وخاطب بوغلاب بن عكاشة قائلا "أنت الّي قلت للتوانسة انتخبوا يوسف الشاهد، تحمل مسؤوليتك، واعتذر للتوانسة وقول، أنا غالطت التوانسة وحبيت ندفعهم ينتخبو الشاهد لذلك ما تورّطناش معاك وما تلبسناش ذنوبك أنت وذنوب الناس الي عملت كيفك".
واشار بوغلاب إلي أنه غادر قناة التاسعة بسبب توجه بن عكاشة المساند للشاهد وقال "وقت أنت قلتلنا انتخبو الشاهد خليتلك التاسعة واسعة وعريضة".
واعتبر تصريحات بن عكاشة خطير مشددا على أن اليسار نعمة من نعم الله لأن فيه القيم التى تحبّبنا في الحياة حسب تعبيره.
الفيديو: الدقيقة 6
وقال بوغلاب "إذا بوبكر بن عكاشة يقيّم في تجربته في قناة التاسعة خلال الانتخابات التشريعية فهو محق لكن ليس لديه الحق للحديث باسم الاعلاميين".
وخاطب بوغلاب بن عكاشة قائلا "أنت الّي قلت للتوانسة انتخبوا يوسف الشاهد، تحمل مسؤوليتك، واعتذر للتوانسة وقول، أنا غالطت التوانسة وحبيت ندفعهم ينتخبو الشاهد لذلك ما تورّطناش معاك وما تلبسناش ذنوبك أنت وذنوب الناس الي عملت كيفك".
واشار بوغلاب إلي أنه غادر قناة التاسعة بسبب توجه بن عكاشة المساند للشاهد وقال "وقت أنت قلتلنا انتخبو الشاهد خليتلك التاسعة واسعة وعريضة".
واعتبر تصريحات بن عكاشة خطير مشددا على أن اليسار نعمة من نعم الله لأن فيه القيم التى تحبّبنا في الحياة حسب تعبيره.
الفيديو: الدقيقة 6
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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