بولبابه سالم : قيس سعيد هو المتضرر من عدم تكافؤ الفرص

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي بولبابه سالم أن مسألة عدم تكافؤ الفرص التي تتحدث عنها هيئة الانتخابات و بعض المراقبين غير دقيقة لأن قيس سعيد لا يملك قناة تلفزية كما توجد قناة نسمة التي تقوم بحملة دعائية لنبيل القروي فيما تتولى قناة الحوار التونسي تشويه قيس سعيد و التهجم عليه بطريقة مقززة عبر منبر اعلامي يومي دون احترام لادنى شروط المهنية ،، يحدث ذلك و نبيل بافون غائب و هيئة الاتصال السمعي البصري في سبات .
و اضاف بولبابه سالم في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الإعلامي محمد اليوسفي ان قيس سعيد أظهر مستوى أخلاقيا رفيعا عندما قال انه في وضع غير مريح لأن منافسه في السجن و يريده ان يكون حرا لينافسه .
و اضاف بولبابه سالم في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الإعلامي محمد اليوسفي ان قيس سعيد أظهر مستوى أخلاقيا رفيعا عندما قال انه في وضع غير مريح لأن منافسه في السجن و يريده ان يكون حرا لينافسه .
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Par:aziz75 (France )
Sur: دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)