بولبابه سالم : قيس سعيد هو المتضرر من عدم تكافؤ الفرص

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- قال المحلل السياسي بولبابه سالم أن مسألة عدم تكافؤ الفرص التي تتحدث عنها هيئة الانتخابات و بعض المراقبين غير دقيقة لأن قيس سعيد لا يملك قناة تلفزية كما توجد قناة نسمة التي تقوم بحملة دعائية لنبيل القروي فيما تتولى قناة الحوار التونسي تشويه قيس سعيد و التهجم عليه بطريقة مقززة عبر منبر اعلامي يومي دون احترام لادنى شروط المهنية ،، يحدث ذلك و نبيل بافون غائب و هيئة الاتصال السمعي البصري في سبات .و اضاف بولبابه سالم في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الإعلامي محمد اليوسفي ان قيس سعيد أظهر مستوى أخلاقيا رفيعا عندما قال انه في وضع غير مريح لأن منافسه في السجن و يريده ان يكون حرا لينافسه .