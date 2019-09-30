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بولبابه سالم : قيس سعيد هو المتضرر من عدم تكافؤ الفرص

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي بولبابه سالم أن مسألة عدم تكافؤ الفرص التي تتحدث عنها هيئة الانتخابات و بعض المراقبين غير دقيقة لأن قيس سعيد لا يملك قناة تلفزية كما توجد قناة نسمة التي تقوم بحملة دعائية لنبيل القروي فيما تتولى قناة الحوار التونسي تشويه قيس سعيد و التهجم عليه بطريقة مقززة عبر منبر اعلامي يومي دون احترام لادنى شروط المهنية ،، يحدث ذلك و نبيل بافون غائب و هيئة الاتصال السمعي البصري في سبات .
و اضاف بولبابه سالم في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الإعلامي محمد اليوسفي ان قيس سعيد أظهر مستوى أخلاقيا رفيعا عندما قال انه في وضع غير مريح لأن منافسه في السجن و يريده ان يكون حرا لينافسه .



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190139

Karimyousef  (France)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 21h 21m |           
أخشى ان يكون قرار ابقاء القروي في السجن هي محاولة او مناورة ذكية للتشكيك في عملية الانتخابات برمتها خصوصا بعد الخوف من فوز قيس سعيد.



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