سيف الدين مخلوف: قيادي اتحاد الشغل لديهم علاقات باوسخ لوبيات الفساد في بلادنا

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ان اتحاد الشغل خائف منه لانه اول من فضح الفساد بين قيادات الاتحاد متابعا " الجميع يعلم ارتباطات قيادت اتحاد الشغل بالنظام السابق''.
واضاف مخلوف في مداخلة على قناة حنبعل" قيادات اتحاد الشغل لديها علاقات مع اوسخ لوبيات الفساد في تونس وهذا امر يعلمه الجميع.
وتابع سيف الدين مخلوف " الفاسدون في اتحاد الشغل يعيشون الهلع منا".
واضاف مخلوف في مداخلة على قناة حنبعل" قيادات اتحاد الشغل لديها علاقات مع اوسخ لوبيات الفساد في تونس وهذا امر يعلمه الجميع.
وتابع سيف الدين مخلوف " الفاسدون في اتحاد الشغل يعيشون الهلع منا".
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Par:aziz75 (France )
Sur: دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)