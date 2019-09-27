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سيّدة تونس الأولى المحتملة إشراف شبيل تحت مجهر موقع الجزيرة

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - نشر الخميس 26 سبتمبر، موقع الجزيرة نت مقالا حول اشراف شبيل ، حرم الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد.

وتحدّث المقال عن الاهتمام الذي يوليه التونسيون لا فقط بالمرشحين للرئاسة بل أيضا بزوجاتهم لما لهن من تأثير في الحياة العامة خاصة في علاقة بزوجتي الرئيسين الراحلين وسيلة بورقيبة وليلي بن علي.




وأشار إلى الظهور الأول لزوجة قيس سعيد القاضية اشراف شبيل والذي كان خلال الادلاء بصوتها في الدور الأول للانتخابات الرئاسة.
واستعرض مقال الجزيرة السيرة الذاتية لإشراف شبيل ومواقف عدد من المنتمين للعائلة القضائية وهيكل المحاماة بخصوصها والتي كانت في مجملها ايجابية.

كما استعرض بعض التفاصيل المتعلّقة بتعرّفها على قيس سعيّد حيث ذكر المقال أنها تعرّفت عليه في مدارج الجامعة بسوسة، وتزوجها بعد قصة حب، وهو ما أعلنه في برنامج "للحكاية وجه آخر" مع الصحفية "هندة بن علية الغريبي" على موجات الإذاعة التونسية سنة 2017.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189899

3azizou  (Tunisia)  |Vendredi 27 Septembre 2019 à 11h 22m |           
بنت طبلبة



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