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تفريكة فايسبوكية : دونالد ترامب يستعين بدبابات الزبيدي لمنع البرلمان الأمريكي من عزله

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - اتّهمت أول أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، رئيسة البرلمان الأمريكي، نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتهاكه للقانون ولمسؤولياته الدستورية على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بأن ترامب سعى للحصول على دعم سياسي من دولة أجنبية بهدف تشويه خصمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

واعلنت بيلوسي عن فتح تحقيق برلماني في الغرض والشروع في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي قد تؤدّي لعزل ترامب من منصبه.



ولم يمر هذا الخبر مرور الكرام على نشطاء الفايسبوك في تونس حيث أوجدوا تداخلا طريفا يتمثّل في استعانة ترامب بوزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي للحفاظ على منصبه.

وتداول النشطاء تدوينة منسوبة لترامب يبحث فيها عن رقم عبد الكريم الزبيدي ليطلب دعمه عبر ارسال دبابتين لمحاصرة البرلمان الأمريكي ومنعه من مواصلة اجراءات عزله.

يذكر أن الزبيدي وفي اطار حملته للانتخابات الرئاسية زعم أنه كان سيرسل دبابات للبرلمان ليتصدي لمحاولة انقلابية في اليوم الذي اصطلح عليه اعلاميا ب "الخميس الأسود".


  
  
     
  
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