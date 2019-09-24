Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Leilat Hob  

القبض على موظفين ببنك قاما بقرصنة المنظومة الإعلامية للبنك والاستيلاء على 120 ألف دينار.

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - إثر تعهد الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية "الاستيلاء على أموال عمومية" وذلك إثر تفطّن أحد البنوك التونسية إلى قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري التي بلغت قيمتها 120 ألف دينار.

بتسخير الوكالة التونسية للاتصالات لمعرفة أرقام الهواتف والعناوين الرابطة التي تم من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك، تبيّن أنها خاصة بموظفين بالبنك (سنهما 37 و50 سنة) اللذان تم القبض عليهما.


ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما من أجل "استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه" ومواصلة الأبحاث.

  
  
     
  
rtt-aa72b3814927b100be9fb09870a17aa9-2019-09-24 21:17:50






0 de 0 commentaires pour l'article 189738



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
24°
 23° % 69 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-2131°-2127°-2227°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    17983,8

  • (24 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569360067|189738 2905|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires