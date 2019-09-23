هيئة الطيران المدني البريطانية تتعهد بمساعدة حرفاء شركة ''توماس كوك'' في تونس , اليونان, إسبانيا وتركيا

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - توقّفت مجموعة "توماس كوك" ، بما في ذلك شركات تنظيم الجولات وشركة الطّيران في المملكة المتّحدة ،عن ممارسة نشاطها التّجاري بشكل فوري. وقد تمّ الآن إلغاء جميع الحجوزات التي قامت بها مجموعة "توماس كوك" ، بما في ذلك الرّحلات الجويّة والعطلات المنظّمة. ويوجد حاليًا أكثر من 150،000 حريفا من حرفاء "توماس كوك" خارج المملكة المتحدة.
وتعلم هيئة الطيران المدني البريطانية في بلاغ تلقينا نسخة منه عن إطلاق برنامج رحلات لإعادة حرفاء شركة "توماس كوك" إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوعين القادمين، أي بداية من يوم الاثنين 23 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 6 أكتوبر.
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ولذا قامت هيئة الطّيران المدني بتأمين أسطول من الطائرات من جميع أنحاء العالم لإعادة المسافرين إلى المملكة المتحدة. كما أنّها بصدد الاتّصال بالفنادق التي تستضيف حرفاء شركة "توماس كوك" في إطار برنامج العطلات التي نظّمتها الشّركة وذلك لإعلامهم بأنّ تكلفة الإقامة لهؤلاء الحرفاء ستتم تغطيتها بموجب مخطّط ترخيص منظمي الرّحلات الجويّة (ATOL).
''توماس كوك'' أقدم شركة سفر في العالم تشهر إفلاسها
وأوردت وسائل إعلام بريطانية خلال وقت سابق، الأحد، أن مساهمين وممولين عقدوا آخر اجتماع لهم أمس، لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون دولار لإنقاذ الشركة، دون فائدة.
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وخلال الشهور الماضية، طلبت "توماس كوك" حزمة إنقاذ مالي للشركة من الحكومة البريطانية، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وتأسست شركة السفر العالمية "توماس كوك"، عام 1841 بحجم مبيعات سنوية يتجاوز 11 مليار دولار أمريكي، وتخدم قرابة 19 مليون عميل.
وشهدت شركات طيران عالمية تحديات مالية، مرتبطة بازدياد المنافسة من جهة، وارتفاع أسعار الوقود من جهة أخرى، إضافة إلى أسباب لها علاقة بتذبذبات أسعار الصرف.
وقال "بيتر فانهاوسر"، الرئيس التنفيذي لتوماس كوك، إن الشركة عملت بشكل شامل في الأيام القليلة الماضية، لحل المشكلات العالقة بشأن اتفاق لتأمين مستقبل توماس كوك.
وقدم "فانهاوسر" في بيان للشركة اليوم، اعتذاره "لملايين عملائنا، وآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين ساندونا منذ سنوات عديدة.. على الرغم من عدم اليقين خلال الأسابيع الأخيرة".
وطلبت الشركة اليوم، تعليق أسهمها العادية من الإدراج، ومن التداول في السوق الرئيسي لبورصة لندن على الفور.
وتعلم هيئة الطيران المدني البريطانية في بلاغ تلقينا نسخة منه عن إطلاق برنامج رحلات لإعادة حرفاء شركة "توماس كوك" إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوعين القادمين، أي بداية من يوم الاثنين 23 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 6 أكتوبر.
اقرأ أيضا: في علاقة بوكالة الأسفار توماس كوك، الدايمي يتهم روني الطرابلسي بالتسبب في كارثة وطنية ويطالب بفتح تحقيق
ولذا قامت هيئة الطّيران المدني بتأمين أسطول من الطائرات من جميع أنحاء العالم لإعادة المسافرين إلى المملكة المتحدة. كما أنّها بصدد الاتّصال بالفنادق التي تستضيف حرفاء شركة "توماس كوك" في إطار برنامج العطلات التي نظّمتها الشّركة وذلك لإعلامهم بأنّ تكلفة الإقامة لهؤلاء الحرفاء ستتم تغطيتها بموجب مخطّط ترخيص منظمي الرّحلات الجويّة (ATOL).
''توماس كوك'' أقدم شركة سفر في العالم تشهر إفلاسها
وأوردت وسائل إعلام بريطانية خلال وقت سابق، الأحد، أن مساهمين وممولين عقدوا آخر اجتماع لهم أمس، لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون دولار لإنقاذ الشركة، دون فائدة.
اقرأ أيضا: وزارة السياحة تنفي احتجاز صاحب نزل بالحمامات لسياح بريطانيين، تعطّل خروجهم بسبب اجراءات استخلاص معاليم اقامتهم
وخلال الشهور الماضية، طلبت "توماس كوك" حزمة إنقاذ مالي للشركة من الحكومة البريطانية، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وتأسست شركة السفر العالمية "توماس كوك"، عام 1841 بحجم مبيعات سنوية يتجاوز 11 مليار دولار أمريكي، وتخدم قرابة 19 مليون عميل.
وشهدت شركات طيران عالمية تحديات مالية، مرتبطة بازدياد المنافسة من جهة، وارتفاع أسعار الوقود من جهة أخرى، إضافة إلى أسباب لها علاقة بتذبذبات أسعار الصرف.
وقال "بيتر فانهاوسر"، الرئيس التنفيذي لتوماس كوك، إن الشركة عملت بشكل شامل في الأيام القليلة الماضية، لحل المشكلات العالقة بشأن اتفاق لتأمين مستقبل توماس كوك.
وقدم "فانهاوسر" في بيان للشركة اليوم، اعتذاره "لملايين عملائنا، وآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين ساندونا منذ سنوات عديدة.. على الرغم من عدم اليقين خلال الأسابيع الأخيرة".
وطلبت الشركة اليوم، تعليق أسهمها العادية من الإدراج، ومن التداول في السوق الرئيسي لبورصة لندن على الفور.
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