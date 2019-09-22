المقرونة'' هي كلمة السر التي أرسلها نبيل القروي لبرهان بسيس في السجن في خصوص العفو الرئاسي''!

Dimanche 22 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر الاعلامي بقناة التاسعة برهان بسيس تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك أشاد فيها بخصال المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، و أشار بسيس ان القروي قد ارسل له رسالة مع زوجته حين كان في السجن مفادها متابعة برنامج السهرة على قناة نسمة و عند الاستماع لكلمة "مقرونة" فهي كلمة السر التي تؤكد أن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي قد وافق على العفو الرئاسي و كان الأمر كذلك و هذا نص التدوينة" هذا الرجل صديقي.... مهما كانت نتائج الانتخابات، مهما كانت التهم، مهما كان التنبير، مهما كانت المزايدات، مهما كانت الأحكام، مهما كانت الجرائم، تهرب، تبييض... قتل جماعي، مخدرات، تجارة رقيق، نبيل القروي كان ومازال وسيظل اخي وصديقي......نعرف الرجل جيدا، قوي، لا يحتاج التعاطف، مر من محنة أقوى مليون مرة من السجن، مهبول بالمعنى الفني للكلمة، حلم بمغامرة وهاهو يخوضها مهما كانت النتايج، لما كنت في السجن ارسل لي رسالة مع زوجتي، قال لي تابع برامج السهرة على نسمة لما تسمع كلمة مقرونة(هههههههه) اعرف ان سي الباجي قد وافق على امضاء طلب العفو.... وكان الأمر كذلك.نبيل في هذا العالم الذي يوجد فيه حياة وموت... أمراض... عبث... ومغامرات.... لا يمكن أن تحتويها شعارات الخير والشر شديدة السطحية للساسة واشباههم..... أردت ان اقول لك....... برافو صاحبي، الحبس كذاب، والحياة أيضا..."