الياس القرقوري: الشعب التونسي العظيم عطى شلبوق إنتخابي عالمي لعبير موسي وجماعتها

Dimanche 22 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي الياس القرقوري في فقرته ضد التيار التي تبث على قناة الزيتونة أنه في العالم أجمع من يخسر الانتخابات يتواضع ويقبل بالنتائج بعيدا عن منطق المؤامرة إلا في تونس من يخسر النتائج يزداد شراسة.
وأضاف الياس القرقوري ّ عبير موسي خسرت الانتخابات الرئاسية وتذيلت الترتيب ورغم ذلك ما زالت تقدم نفسها على أنها منقذة البلاد"، مضيفا " عبير ضربت الطبلة والزكرة والنافع ربي".
وتابع الياس القرقوري " فخامة الشعب التونسي العظيم عطى شلبوق إنتخابي عالمي لعبير موسي وجماعتها".
وأضاف الياس القرقوري ّ عبير موسي خسرت الانتخابات الرئاسية وتذيلت الترتيب ورغم ذلك ما زالت تقدم نفسها على أنها منقذة البلاد"، مضيفا " عبير ضربت الطبلة والزكرة والنافع ربي".
وتابع الياس القرقوري " فخامة الشعب التونسي العظيم عطى شلبوق إنتخابي عالمي لعبير موسي وجماعتها".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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