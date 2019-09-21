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الشابي يرثي بن علي ويشيد بوطنيته واخلاصه لتونس ويعدّد انجازاته في الاقتصاد والتشغيل والتعليم ومقاومة الفقر

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
باب نات - نشر السبت 21 سبتمبر، رئيس الحركة الديمقراطية، وزعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي، تدوينة رثى من خلالها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وعدّد الشابي انجازات بن علي في الاقتصاد والتشغيل والتعليم ومقاومة الفقر والمحافظة على حقوق المرأة ومبادئ الدبلوماسية التونسية واشاد بوطنيته وإخلاصه لتونس والمحافظة على سيادتها وحمايتها من الاختراقات الخارجية.



وقال الشابي في تدوينته " بنفس الشجاعة التي عارضتك بها طيلة عقدين من الزمن، انحني اليوم أمام روحك وأشهد أنك كنت وطنيا مخلصا، صرفت العمر في خدمة تونس لا غير". وتابع مترحّما عليه "عفا الله عن سيئاتك وجازاك عن حسناتك، ونم هانئا في مثواك الأخير ولسوف ينصفك التاريخ بعد ان تنقشع الشعوذة والكراهية والتعصب على حساب العقل والوطن وإنا لله وإنا اليه راجعون".

  
  
     
  
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