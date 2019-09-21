عصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق بن علي

Samedi 21 Septembre 2019



باب نات

- يوارى الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، الثرى عصر اليوم السبت بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بالسعودية.وقد أعرب مغني الراب، كادوريم، صهر بن علي، على صفحته فى "فيسبوك"، عبارات الشكر للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي على مؤازرتهم للعائلة.وأوضح أن السعودية "ستنظم جنازة مهيبة" لزين العابدين بن علي، قائلا "نحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين..حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم.."ويذكر أن بن علي فارق الحياة يوم الخميس الماضي في السعودية بعد صراع مع المرض.وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في وقت سابق إنها لا تمانع دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في تونس، في حال طلبت عائلته ذلك.ونقلت وات عن مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة قوله إن الحكومة ستستجيب لطلب دفن زين العابدين بن علي في بلاده، في حال طلبت عائلته ذلك.وشدد المتحدث باسم الحكومة التونسية على أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.يشار إلى أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي حكم تونس منذ نوفمبر 1987 حتى جانفي 2011، توفي في منفاه بالمملكة العربية السعودية بعد أن لجأ إليها إبان ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه.