الانتخابات الرئاسية : شمس الدين باشا يدعم قيس سعيّد ورئيس جمعية شمس يدعم نبيل القروي

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- أعلن الخميس 19 سبتمبر، الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا، دعمه للفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد.وقال شمس الدين باشا في صفحته على الفايسبوك "علي فكره أنا الدكتور قيس سعيد لا نعرفو و لا قريتلو كتاب و لا هو أصلا يعرفني.... نحب نقول كلمة حق في هذا السيد العبقري و أنا نشوف أللي الرجل المناسب لهذه الفطرة هو قيس سعيد و ربي إنشالله يوصلو سالم و ربي يحميه و غدوة نحكيلكم علاش أنا إخترت د.قيس سعيد".من جانبه حظي منافس قيس سعيّد، على الرئاسة، نبيل القروي، بالدعم من طرف رئيس جمعية شمس ورئيس الحزب الليبرالي التونسي منير بعطور الذي سبق له الترشّح للرئاسة إلا أنه تم رفض مطلب ترشّحه.ونشر بعطور تدوينة في صفحته على الفايسبوك عبّر فيها عن ثقته في أن يكون القروي صانع تونس الحديثة التي تحترم فيها الحقوق والحريات والمساواة.في المقابل حذّر بعطور من ترشّح قيس سعيّد الذي يجسّد حسب تقديره عودة الاسلام السياسي والتيار المحافظ الذي يشكّل خطورة على مستقبل البلاد حسب تقديره.