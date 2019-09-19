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هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تنشر كل الوثائق بحوزتها على الفايسبوك

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - أعلنت، اليوم الخميس، هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد عن "فتح بحث تحقيقي شعبي إحتراما لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، يتم ضمنه نشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر على صفحتها الرسمية في الفايسبوك".

هذا وافادت العضوة في الهيئة، المحامية إيمان قزارة خلال تدخلها في حصة هنا شمس في إذاعة شمس آف آم أنه تم "فك إعتصامهم بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس بالقوة العامة رغم انه سلمي" .


ويشار إلى ان هيئة الدفاع كانت قد أعلنت في وقت سابق عن دخولها في إعتصام مفتوح بمقر المحكمة آنفة الذكر.

الرابط نحو صور التحقيق الشعبي


  
  
     
  
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