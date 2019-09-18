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القضاء يرفض مجدّدا مطلب الافراج عن نبيل القروي

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - رفضت مجدّدا، مساء الاربعاء 18 سبتمبر السلطات القضائية، مطلب الافراج عن المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي لعدم الاختصاص.
واشار عضو هيئة الدفاع نزيه السويعي في تصريح لقناة نسمة أنه للمرة الثالثة يتم رفض مطلب الافراج، وقال إنه تم التعلل بعدم الاختصاص لكنه كان من الممكن أن تتم الاستجابة لمطلب الافراج.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189374

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 18 Septembre 2019 à 21h 08m |           
المسار القضاءي مسار مستقل لا يتاثر بمساءل خارجة عن تطبيق القانون ... وهو ليس معني بحل اي اشكاليات تهم اي مسار انتخابي كان او غيره. ولا سلطة للسياسيين على القضاء.



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