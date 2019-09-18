القضاء يرفض مجدّدا مطلب الافراج عن نبيل القروي

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- رفضت مجدّدا، مساء الاربعاء 18 سبتمبر السلطات القضائية، مطلب الافراج عن المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي لعدم الاختصاص.واشار عضو هيئة الدفاع نزيه السويعي في تصريح لقناة نسمة أنه للمرة الثالثة يتم رفض مطلب الافراج، وقال إنه تم التعلل بعدم الاختصاص لكنه كان من الممكن أن تتم الاستجابة لمطلب الافراج.