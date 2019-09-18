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حركة الشعب تعلن دعمها لقيس سعيد

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أعلنت حركة الشعب اليوم الاربعاء عن دعمها للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيد في الدور الثاني من هذا الاستحقاق ، داعية كل المجموعات الشبابيّة والقوى المؤمنة بقيم الثّورة والتّغيير، وبمحاربة الإرهاب والتّكفير والإقصاء والولاء للأجنبي، أن تلتفّ حوله.

وكان المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد حاز على نسبة 18.4 بالمائة من الاصوات فيما حاز نبيل القروي على نسبة 15.5 بالمائة .


و من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تاريخ اجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد استيفاء فترة الطعون.

  
  
     
  
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