حركة الشعب تعلن دعمها لقيس سعيد

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أعلنت حركة الشعب اليوم الاربعاء عن دعمها للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيد في الدور الثاني من هذا الاستحقاق ، داعية كل المجموعات الشبابيّة والقوى المؤمنة بقيم الثّورة والتّغيير، وبمحاربة الإرهاب والتّكفير والإقصاء والولاء للأجنبي، أن تلتفّ حوله.
وكان المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد حاز على نسبة 18.4 بالمائة من الاصوات فيما حاز نبيل القروي على نسبة 15.5 بالمائة .
و من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تاريخ اجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد استيفاء فترة الطعون.
وكان المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد حاز على نسبة 18.4 بالمائة من الاصوات فيما حاز نبيل القروي على نسبة 15.5 بالمائة .
و من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تاريخ اجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد استيفاء فترة الطعون.
En continu
- 12:34 متى يرحل الغنوشي؟؟
- Hier 21:54 غابت المفاجأة و حضر بيان النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:25
|15:44
|12:21
|06:04
|04:36
|
30°
|30°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-25
|33°-25
|31°-24
|32°-25
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
(148 050) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(142 836) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 686) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 645) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 613) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 584) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 79 093) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 77 702) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 854) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 305) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 942) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 658) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 56 999) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 408) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 406) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 52 196) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 494) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 479) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 555) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 48 686) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: هيئة الانتخابات : 10 مترشحين بامكانهم الحصول على المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن النتائج النهائية